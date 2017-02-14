الرياشي: هناك عدد من الشباب يعتبرون أن إعلام “الجديد” أساء لهم. إعلام “الجديد” حر وأنا لست متؤكداً من حصول إساءة أم لا وهذا الأمر يتطلب تحقيقاً وأنا بانتظار نتيجة التحقيق

أخبار متفرقة
- اللواءالمعتصون أمام مبنى تلفزيون “الجديد” بدأوا بمغادرة المكان وتواجد كثيف للقوى الأمنية والجيش
- اللواءانسحاب بعض المتظاهرين من أمام مبنى قناة “الجديد” ووحدات الجيش تكثف وجودها
- اللواءانتهاء الاعتصام امام مبنى الجديد وسط انتشار عناصر امنية في المنطقة
- اللواءوزير الإعلام ملحم الرياشي لـ”المستقبل”: الإعتراض هو حق إنما الإعتداء على المحطة هو مخالفة للقانون وهذا ممنوع.
- اللواءالجيش اللبناني يفرّق المتظاهرين من أمام مبنى “الجديد”.
- اللواء“الجديد”: الإعتداءات تطال المباني السكنية المجاورة لمبنى قناة “الجديد” والسيارات المركونة في الشارع
- اللواءالجيش سيعمد الى اقفال مداخل العاصمة منعاً لوصول موكب حركة “أمل” من الجنوب الى بيروت.
- اللواءالقاضي سمير حمود لـ”الجديد”: القوى الامنية ستتحرك لتوقيف كل متظاهر قام بأعمال شغب
- اللواءرئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون يتابع المجريات أمام مبنى “الجديد” وهو لهذه الغاية اتصل بوزير الدفاع للاطلاع منه على الاجراءات المتخذة امام المحطة.
- اللواءالجديد: حريق في مبنى الجديد جراء المفرقعات التي اطلقت من قبل المعتصمين