الرياشي: هناك عدد من الشباب يعتبرون أن إعلام “الجديد” أساء لهم. إعلام “الجديد” حر وأنا لست متؤكداً من حصول إساءة أم لا وهذا الأمر يتطلب تحقيقاً وأنا بانتظار نتيجة التحقيق

محمّد جابر

الرياشي: هناك عدد من الشباب يعتبرون أن إعلام “الجديد” أساء لهم. إعلام “الجديد” حر وأنا لست متؤكداً من حصول إساءة أم لا وهذا الأمر يتطلب تحقيقاً وأنا بانتظار نتيجة التحقيق

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