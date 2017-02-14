الرياشي: هناك عدد من الشباب يعتبرون أن إعلام “الجديد” أساء لهم. إعلام “الجديد” حر وأنا لست متؤكداً من حصول إساءة أم لا وهذا الأمر يتطلب تحقيقاً وأنا بانتظار نتيجة التحقيق