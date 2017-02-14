القاضي سمير حمود لـ”الجديد”: القوى الامنية ستتحرك لتوقيف كل متظاهر قام بأعمال شغب

محمّد جابر

القاضي سمير حمود لـ”الجديد”: القوى الامنية ستتحرك لتوقيف كل متظاهر قام بأعمال شغب

 

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