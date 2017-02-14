النظام يعرض تبادل معتقلين.. و«هيومن رايتس ووتش» تتّهمه بقصف حلب بالكيماوي

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس جمهورية الأنغوش قوله امس إن كتيبة من الشرطة العسكرية الروسية أرسلت من الجمهورية الواقعة في شمال القوقاز إلى سوريا.

وقال أونوس-بك يفكوروف إن الكتيبة ستضطلع بتوفير الأمن لسلاح الجو الروسي و«مركز المصالحة» في سوريا.ولم يتضح على الفور عدد الجنود الذين يشكلون الكتيبة.

من جهة ثانية.بث الجيش الروسي امس تسجيلات فيديو جديدة لعمليات تدمير متطرفين اسلاميين مواقع اثرية في تدمر المدينة الواقعة في وسط سوريا التي استولى عليها تنظيم الدولة الاسلامية في كانون الاول ٢٠١٦.

وتظهر اشرطة فيديو صورتها طائرات بلا طيار تدمر في ٦ حزيران٢٠١٦ حين كانت المدينة تحت سيطرة السلطات، ثم في ٥ شباط ٢٠١٧ عندما باتت تحت سيطرة المتطرفين الاسلاميين.

وتكشف المقارنة عمليات تدمير جديدة في اعمدة التترابيلون المعلم المكون من١٦ عمودا ويعود الى القرن الثالث وكذلك مدخل المسرح الروماني الذي يعود الى القرن الثاني الميلادي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «ان هذه المشاهد تظهر بوضوح ان الارهابيين دمروا خشبة المسرح وهي القسم المركزي للمسرح الروماني القديم وكذلك اعمدة التترابيلون».

واعلنت منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) عن عمليات التدمير هذه في كانون الثاني ٢٠١٧ ونددت حينها بـ«جريمة حرب وخسارة هائلة للشعب السوري وللانسانية».

كما اعلن الجيش الروسي انه لاحظ «تكثيفا في حركة شاحنات الارهابيين حول تدمر» ما يؤشر الى عمليات تدمير جديدة.

كيمياوي على حلب

من جانب آخر،اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» امس قوات النظام السوري بشن ثمانية هجمات كيميائية على الاقل خلال الاسابيع الاخيرة من معركة حلب شمال سوريا، ما ادى الى مقتل ثمانية اشخاص بينهم اطفال.

وقالت المنظمة انها قابلت عددا من الشهود وجمعت صورا وراجعت تسجيلات فيديو تشير الى ان مروحيات حكومية اسقطت قنابل كلور خلال هجوم من ١٧ تشرين الثاني الى ١٣ كانون الاول.

واصيب نحو ٢٠٠ شخص بعوارض غازات سامة استخدمت في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة في حلب، بحسب المنظمة.

واشارت الى ان العدد الفعلي للهجمات الكيميائية قد يكون اعلى، مضيفة ان صحافيين وعاملين في المجال الطبي وغيرهم ابلغوا عن ١٢ هجوما على الاقل في تلك الفترة. وبين اكثر عمليات القصف دموية تلك التي استهدفت حي الصاخور في ٢٠ تشرين الثاني ما ادى الى مقتل ستة من افراد عائلة واحدة بينهم اربعة اطفال ظهرت صور جثثهم في تسجيل فيديو لوكالة «الشهباء» للانباء.

وتحدث التقرير عن هجمات على ملاعب وعيادات وشوارع سكنية ومنازل ادت الى اصابة العشرات بصعوبة في التنفس والقيء والاغماء.

وقال مسعف كان حاضرا في عدة هجمات «تعرّض المصابون لمشاكل في التنفس، وكانوا يسعلون بشدة، ويعانون من الغثيان، وبعضهم أغمي عليه، وبعضهم الآخر خرجت رغوة من أفواههم. تؤثر المواد الكيميائية على الأطفال بشكل أكبر … يستنشقون هذه الروائح ويختنقون في نهاية المطاف».

واضاف ان «التعرّض لمستويات مرتفعة من الكلور قد يؤدي إلى الاختناق لأن الإصابات الكيميائية الناجمة عن تحلل الكلور في الأغشية المخاطية داخل الرئتين يتسبب في تراكم شديد للسوائل فيهما. الأطفال والمسنّون أكثر عرضة لتأثيرات غاز الكلور».

وقال أولي سولفانغ نائب مدير قسم الطوارئ في هيومان رايتس ووتش: «نمط هجمات الكلور يظهر أنها كانت منسقة وفي إطار استراتيجية عسكرية شاملة لاستعادة حلب، وليست مجرّد أعمال ارتكبتها بعض العناصر المارقة. على مجلس الأمن ألا يسمح للسلطات السورية أو أي طرف آخر استخدم الأسلحة الكيميائية أن يُفلت من تبعات أفعاله».

ودعت المنظمة مجلس الامن الدولي الى فرض عقوبات على «كبار المسؤولين في هرم القيادة».

واكد عدم وجود دليل على ضلوع روسيا مباشرة في الهجمات الكيميائية رغم ان الطائرات الروسية لعبت دوراً في الهجوم العسكري على مناطق شرق حلب التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة.

تبادل معتقلين

في هذا الوقت،اعلنت السلطات السورية استعدادها لمبادلة سجناء لديها لقاء مخطوفين لدى الفصائل المقاتلة المعارضة، معتبرة ان ذلك يندرج ضمن جهود تسبق انعقاد محادثات استانا المقررة الاسبوع الحالي بهدف تسوية النزاع المستمر منذ نحو ست سنوات.

ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن مصدر رسمي قوله: «تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية انها على استعداد وبشكل مستمر وخاصة في اطار الجهود المبذولة لاجتماع استانا المقبل لمبادلة مسجونين لديها بمختطفين لدى المجموعات الارهابية رجالا ونساء واطفالا، مدنيين وعسكريين».

وعزا المصدر السوري هذا الاعلان الى «نجاح الدولة السورية في تحرير كثير من المدنيين والعسكريين الذين اختطفتهم المجموعات الارهابية وانطلاقا من اهمية حياة وسلامة كل مختطف سوري اينما كان على الاراضي السورية».

على صعيد آخر، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان وقيادي في جماعة متشددة إن متشددين يعتبرون مقربين من تنظيم الدولة الإسلامية اشتبكوا مع فصيل إسلامي متشدد منافس امس بشمال غرب سوريا في صراع متصاعد على السيطرة.

وأضاف المرصد أن جماعة جند الأقصى اشتبكت مع جماعة تحرير الشام حول كفر زيتا في ريف حماة الشمالي وقرب التمانعة وخان شيخون وتل عاس في محافظة إدلب الجنوبية.

وأكد مسؤول في أحد الفصائل التي تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر الذي لم يشارك في مواجهات امس وقوع القتال.

واتهمت جماعة تحرير الشام في بيان جند الأقصى بالمسؤولية عن العنف والتنسيق مع الدولة الإسلامية ومهاجمة مقاتليها بتفجيرات انتحارية وسيارة ملغومة.

(اللواء-وكالات)