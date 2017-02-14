الوزير المشنوق عبر “تويتر”: رفيق الحريري 12 عاما ولا تزال كلماتك تدلنا على الطريق ووصاياك ثبت كم كنت على حق وفي ضريحك تبقى الحد الفاصل بين الحق والباطل

لميا جردلي

تعليقات الفيسبوك