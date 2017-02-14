الوزير نقولا لـ”المنار”: موازنة وزير المال تظهر عجزا يبلغ 29 بالمئة يجب سده بايرادات اضافية لكن ليس على حساب الطبقة الفقيرة

محمّد جابر

الوزير نقولا لـ”المنار”: موازنة وزير المال تظهر عجزا يبلغ 29 بالمئة يجب سده بايرادات اضافية لكن ليس على حساب الطبقة الفقيرة

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