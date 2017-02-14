انسحاب بعض المتظاهرين من أمام مبنى قناة “الجديد” ووحدات الجيش تكثف وجودها

محمّد جابر

انسحاب بعض المتظاهرين من أمام مبنى قناة “الجديد” ووحدات الجيش تكثف وجودها

 

تعليقات الفيسبوك