جنبلاط عبر “تويتر”: من الذي قرر عدم اصطحاب مروان حماده او ايمن شقير الى مصر والاردن رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء او جهة نافذة نجهلها؟

لميا جردلي

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