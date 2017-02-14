رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون يتابع المجريات أمام مبنى “الجديد” وهو لهذه الغاية اتصل بوزير الدفاع للاطلاع منه على الاجراءات المتخذة امام المحطة.

محمّد جابر

رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون يتابع المجريات أمام مبنى “الجديد” وهو لهذه الغاية اتصل بوزير الدفاع للاطلاع منه على الاجراءات المتخذة امام المحطة.

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