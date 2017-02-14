ساندرز: نحن بحاجة للتحقيق في ما إذا كانت سياستنا الخارجية تصب في مصلحة أميركا أم لحماية روسيا

أخبار متفرقة
- امن وقضائياتاطلاق الموقوفين في حادثة قرطبون نتيجة مصالحة وإسقاط الدعوى
- اللواءوسائل اعلام اسرائيلية: سقوط قذيفة هاون شمال هضبة الجولان من دون إصابات
- اللواءالوزير نقولا لـ”المنار”: موازنة وزير المال تظهر عجزا يبلغ 29 بالمئة يجب سده بايرادات اضافية لكن ليس على حساب الطبقة الفقيرة
- اللواءعشرات السيارات التابعة لمناصري “أمل” تتوجه من مناطق بيروت والضاحية الجنوبية بانجاه قناة “الجديد”
- اللواءمناصرو حركة “أمل” يتجمعون أمام قناة “الجديد” وسط اجراءات أمنية كثيفة وحضور فرقة من قوات مكافحة الشغب
- اللواءالتحكم المروري: قطع طريق ضهر البيدر مؤقتاً بغية ازالة السيارات المنزلقة
- اللواءالتحكم المروري: جريحان نتيجة حادث صدم على طريق عام الحازمية باتجاه تقاطع الشفروليه فرن الشباك
- اللواء“mtv”: مناصرو “حركة أمل” بدأوا اعتصامهم أمام تلفزيون “الجديد” احتجاجاً على ما اعتبروه إساءة للإمام الصدر
- اللواءسعيد: تمنى ان اسمع من اي مسؤول ضرورة تنفيذ ال1559-1701-1757-1680 و قد انتزعناهم بدماء شهدائنا
- اللواءالحريري: فاوضنا للحفاظ على الإستقرار لكن لا نساوم على الثوابت