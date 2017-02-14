ساندرز: نحن بحاجة للتحقيق في ما إذا كانت سياستنا الخارجية تصب في مصلحة أميركا أم لحماية روسيا

محمّد جابر

ساندرز: نحن بحاجة للتحقيق في ما إذا كانت سياستنا الخارجية تصب في مصلحة أميركا أم لحماية روسيا

 

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