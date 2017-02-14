سعيد: تمنى ان اسمع من اي مسؤول ضرورة تنفيذ ال1559-1701-1757-1680 و قد انتزعناهم بدماء شهدائنا

محمّد جابر

سعيد: تمنى ان اسمع من اي مسؤول ضرورة تنفيذ ال1559-1701-1757-1680 و قد انتزعناهم بدماء شهدائنا

تعليقات الفيسبوك