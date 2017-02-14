عشرات السيارات التابعة لمناصري “أمل” تتوجه من مناطق بيروت والضاحية الجنوبية بانجاه قناة “الجديد”

محمّد جابر

عشرات السيارات التابعة لمناصري “أمل” تتوجه من مناطق بيروت والضاحية الجنوبية بانجاه قناة “الجديد”

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