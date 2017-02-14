قمّة سعودية – تركية في الرياض اليوم

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مستهل زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض.

وسيجري اليوم الاستقبال الرسمي في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية في الديوان الملكي.

ومن المتوقع أن تشهد القمة السعودية التركية بحث قضايا المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان أردوغان قد وصل أمس إلى الرياض، بمحطته الثانية في جولته الرسمية بالمنطقة آتياً من البحرين ويختمها في قطر.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك سلمان العسكري، الملك سلمان، وزير الخارجية عادل الجبير، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وسفير تركيا لدى الرياض يونس دميرر.

وأكد أردوغان قبل مغادرته اسطنبول، على تمسك بلاده بعلاقات قوية وصادقة مع السعودية، في المجالات السياسية والعسكرية والثقافية والتجارية، كما شدد على أهمية أمن السعودية بالنسبة لتركيا.

وكان الرئيس التركي أعلن في المنامة ان تركيا تسعى الى إقامة «منطقة آمنة» خالية من «الارهابيين» في شمال سوريا لتمكين النازحين بسبب النزاع السوري من الاقامة فيها.

وقال في كلمة نقلها مباشرة تلفزيون البحرين: «هدفنا هو (اقامة) منطقة مساحتها اربعة او خمسة آلاف كلم مربع خالية من الارهابيين، وجعلها منطقة آمنة» مضيفا انه لاقامة مثل هذه المنطقة «لا بد من منطقة حظر طيران».

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب اشار بدوره الشهر الماضي الى مشروع اقامة «مناطق امنية» في سوريا دون تفصيل.

وقال اردوغان ان تركيا يمكن، بعد الاستيلاء على الباب «الذي لم يعد الا مسألة وقت»، أن تشارك تركيا في عملية لطرد الجهاديين من مدينة الرقة، أبرز معاقل الجهاديين في سوريا.

الى ذلك استقبل أردوغان في مقر إقامته بالعاصمة السعودية ولي العهد السعودي وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز.

واستمر اللقاء الثنائي الذي جرى بعيداً عن عدسات الصحفيين، قرابة 25 دقيقة.

وتكتسب زيارة الرئيس أردوغان أهمية خاصة لأكثر من سبب، أولها أنها أول زيارة للرئيس التركي للرياض بعد عقد الدورة الأولى لمجلس التنسيق التركي السعودي، في العاصمة التركية أنقرة، قبل 6 أيام.

كما أنها أول قمة بين الزعيمين بعد تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحكم في 20 كانون الثاني الماضي، الأمر الذي يستلزم تنسيقا بين قائدي أكبر وأهم اثنين من الدول الإسلامية في المرحلة القادمة.

(العربية نت – الأناضول)