مناصرو حركة “أمل” يتجمعون أمام قناة “الجديد” وسط اجراءات أمنية كثيفة وحضور فرقة من قوات مكافحة الشغب

أخبار متفرقة
- اللواءالتحكم المروري: قطع طريق ضهر البيدر مؤقتاً بغية ازالة السيارات المنزلقة
- اللواءالتحكم المروري: جريحان نتيجة حادث صدم على طريق عام الحازمية باتجاه تقاطع الشفروليه فرن الشباك
- اللواء“mtv”: مناصرو “حركة أمل” بدأوا اعتصامهم أمام تلفزيون “الجديد” احتجاجاً على ما اعتبروه إساءة للإمام الصدر
- اللواءسعيد: تمنى ان اسمع من اي مسؤول ضرورة تنفيذ ال1559-1701-1757-1680 و قد انتزعناهم بدماء شهدائنا
- اللواءالحريري: فاوضنا للحفاظ على الإستقرار لكن لا نساوم على الثوابت
- اللواء“التحكم المروري”: تم ازالة المركبة المعطلة على جسر الكولا باتجاه المدينة الرياضية والسير الى تحسن تدريجي
- اللواءهولاند يدين العنف خلال مظاهرات على خلفية اغتصاب شاب أسود خلال اعتقاله
- اللواء“التحكم المروري”: جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد السيد هادي نصر الله باتجاه المشرفية.
- اللواء“الشرق الأوسط”: السعودية تدين وتستنكر الانفجار الذي وقع في لاهور الباكستانية وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
- اللواءقوى الامن: طريق ضهر البيدر سالكة الان امام جميع السيارات والشاحنات