مناصرو حركة “أمل” يتجمعون أمام قناة “الجديد” وسط اجراءات أمنية كثيفة وحضور فرقة من قوات مكافحة الشغب

محمّد جابر

مناصرو حركة “أمل” يتجمعون أمام قناة “الجديد” وسط اجراءات أمنية كثيفة وحضور فرقة من قوات مكافحة الشغب

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