وزير الإعلام ملحم الرياشي لـ”المستقبل”: الإعتراض هو حق إنما الإعتداء على المحطة هو مخالفة للقانون وهذا ممنوع.

محمّد جابر

وزير الإعلام ملحم الرياشي لـ”المستقبل”: الإعتراض هو حق إنما الإعتداء على المحطة هو مخالفة للقانون وهذا ممنوع.

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