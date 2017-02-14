وزير الداخلية نهاد المشنوق أجرى اتصالات بالرئيس سعد الحريري وقادة الاجهزة الامنية لمتابعة الوضع بمحيط مبنى الجديد

محمّد جابر

وزير الداخلية نهاد المشنوق أجرى اتصالات بالرئيس سعد الحريري وقادة الاجهزة الامنية لمتابعة الوضع بمحيط مبنى الجديد

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