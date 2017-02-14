وزير الداخلية نهاد المشنوق أجرى اتصالات بالرئيس سعد الحريري وقادة الاجهزة الامنية لمتابعة الوضع بمحيط مبنى الجديد

أخبار متفرقة
- اللواءالرياشي: اطلب من شباب “حركة أمل” الهدوء لأن ما يقومون به عمل سيء ومخالف للقانون.
- اللواءالرياشي: عندما اتصلت بقادة من “حركة أمل” أكّدوا لي أن الحركة الشعبيّة أمام “الجديد” عفويّة وأكثرية الشباب هناك ليسوا منظمين
- اللواءكرمى خياط لـ”المستقبل”: المطلوب من الاجهزة الامنية التدخل فوراً ولا يتم بناء دولة لبنانية في العهد الجديد عبرهذه الطريقة
- اللواءالمعتصمون يطلقون مفرقعات نارية كبيرة على مبنى قناة “الجديد”
- اللواءوزير الاعلام لـ”LBCI”: أتواصل مع الجهات الأمنية والسياسية في حركة “أمل” لانهاء الحركة الاعتراضية أمام قناة “الجديد”
- اللواءفارس سعيد عبر “تويتر”: عبد الهادي محفوظ غير مقنع
- اللواءاصابة طفل بكسور اثر سقوطه من الطابق الثالث في طرابلس
- اللواءمعوض عبر “تويتر”: ما تتعرض له قناة “الجديد” مرفوض تماماً كل التضامن مع المحطة الجديد” وموظفيها بوجه الاعتداء الذي يستهدفها.
- اللواءإصابة الكاميرا الرئيسية التي تنقل وقائع تجمع مناصري حركة امل امام مبنى التلفزيون مما ادى الى قطع البث المباشر
- اللواء“الجديد”: تسجيل إصابتين طفيفتين حتى الآن من موظفي “الجديد” بالتزامن مع إطلاق المفرقعات النارية والرشق بالحجارة من قبل المعتصمين