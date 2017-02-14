وسائل إعلام إيرانية: مقتل ضابط في الحرس الثوري خلال مواجهات في سوريا.

محمّد جابر

وسائل إعلام إيرانية: مقتل ضابط في الحرس الثوري خلال مواجهات في سوريا.

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