وسائل اعلام اسرائيلية: سقوط قذيفة هاون شمال هضبة الجولان من دون إصابات

محمّد جابر

وسائل اعلام اسرائيلية: سقوط قذيفة هاون شمال هضبة الجولان من دون إصابات

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