“mtv”: مناصرو “حركة أمل” بدأوا اعتصامهم أمام تلفزيون “الجديد” احتجاجاً على ما اعتبروه إساءة للإمام الصدر

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- اللواء“التحكم المروري”: تم ازالة المركبة المعطلة على جسر الكولا باتجاه المدينة الرياضية والسير الى تحسن تدريجي
- اللواءهولاند يدين العنف خلال مظاهرات على خلفية اغتصاب شاب أسود خلال اعتقاله
- اللواء“التحكم المروري”: جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد السيد هادي نصر الله باتجاه المشرفية.
- اللواء“الشرق الأوسط”: السعودية تدين وتستنكر الانفجار الذي وقع في لاهور الباكستانية وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
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- اللواءالكرملين: اتهامنا بالتدخل في الانتخابات الفرنسية سخيف