“mtv”: مناصرو “حركة أمل” بدأوا اعتصامهم أمام تلفزيون “الجديد” احتجاجاً على ما اعتبروه إساءة للإمام الصدر

محمّد جابر

“mtv”: مناصرو “حركة أمل” بدأوا اعتصامهم أمام تلفزيون “الجديد” احتجاجاً على ما اعتبروه إساءة للإمام الصدر

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