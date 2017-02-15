أل.بي.سي :مصادر وزارية تحدثت عن احتمال فصل سلسلة الرتب والرواتب عن الموازنة واقرارها بقوانين خاصة لاحقا

darine alameh

أل.بي.سي :مصادر وزارية تحدثت عن احتمال فصل سلسلة الرتب والرواتب عن الموازنة واقرارها بقوانين خاصة لاحقا

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