أمين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: الحكومة الإسرائيلية تدفن حل الدولتين وتلغي فكرة إقامة دولة فلسطين

دلال ديب

أمين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: الحكومة الإسرائيلية تدفن حل الدولتين وتلغي فكرة إقامة دولة فلسطين

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