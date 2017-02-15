اصحاب مناشر الحجر يعترضون شاحنات محملة بالحجر السوري على طريق العبدة العبودية

darine alameh

اصحاب مناشر الحجر يعترضون شاحنات محملة بالحجر السوري على طريق العبدة العبودية

 

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