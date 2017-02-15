الأمين العام للأمم المتحدة: ليس هناك حل بديل بين الفلسطينيين والإسرائيليين سوى حل إقامة الدولتين.

محمد عمر

الأمين العام للأمم المتحدة: ليس هناك حل بديل بين الفلسطينيين والإسرائيليين سوى حل إقامة الدولتين.

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