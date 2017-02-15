الاسد: أي خطوة تتعلق بمستقبل سوريا هي بيد الشعب السوري وهو سيقررها

darine alameh

الاسد: أي خطوة تتعلق بمستقبل سوريا هي بيد الشعب السوري وهو سيقررها

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