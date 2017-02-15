الجعفري لـ”روسيا اليوم”: الحديث عن التوصل الى وثيقة نهائية لمحادثات أستانا سابق لأوانه

darine alameh

الجعفري لـ”روسيا اليوم”: الحديث عن التوصل الى وثيقة نهائية لمحادثات أستانا سابق لأوانه

 

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