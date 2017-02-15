الجيش التركي: قتل 17 من داعش في قصف على 224 هدفا للتنظيم شمال سوريا

دلال ديب

الجيش التركي: قتل 17 من داعش في قصف على 224 هدفا للتنظيم شمال سوريا

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