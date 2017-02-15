الرئاسة الفلسطينية: إصرار إسرائيل على تدمير خيار الدولتين سيؤدي إلى المزيد من التطرف

محمد عمر

الرئاسة الفلسطينية: إصرار إسرائيل على تدمير خيار الدولتين سيؤدي إلى المزيد من التطرف

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