العثور على جثة رجل سوري مصاب بطلقات نارية في ساحة السبيل في بلدة عرسال

أخبار متفرقة
- اللواءاصحاب مناشر الحجر يعترضون شاحنات محملة بالحجر السوري على طريق العبدة العبودية
- اللواءأل.بي.سي :مصادر وزارية تحدثت عن احتمال فصل سلسلة الرتب والرواتب عن الموازنة واقرارها بقوانين خاصة لاحقا
- عربياتستولتنبيرغ استبعد مشاركة الناتو في عمليات العسكرية بسوريا
- اللواءمدير العلاقات العامة في قناة “الجديد” للـ”ال بي سي”: من يعتبر ان قناة الجديد اساءت للامام الصدر كان يستطيع ان يذهب باتجاه القضاء اللبناني
- اللواءمصادر لـ”المنار”: اتصالات مكثفة بعيدة عن الاضواء على نطاق واسع مع الاطراف كافة من اجل التوصل الى قانون انتخابي جديد
- اللواءغانم للـ”ال بي سي”: موضوع الاغتصاب لا يمكن ان يغطى بزواج أو غيره ولهذا السبب الغيت المادة 522
- اللواءمصادر لـ”المنار”: جرى خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم التأكيد على رفض فرض ضرائب على الطبقة الفقيرة والمتوسطة
- لبنانريفي: الاعتراض بخجل على ما قاله عون لا يكفي
- اللواءنتانياهو:الاستيطان ليس جوهر الأزمة مع الفلسطينيين
- اللواءترامب: نبحث موضوع حلّ الدولتين وحل الدولة الواحدة وعلى نتنياهو ضبط النفس بشأن توسيع المستوطنات