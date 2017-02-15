المتحدث باسم دي ميستورا: المبعوث الدولي إلى سوريا لن يحضر اجتماع أستانة غدا

دلال ديب

المتحدث باسم دي ميستورا: المبعوث الدولي إلى سوريا لن يحضر اجتماع أستانة غدا

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