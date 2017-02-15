المعارضة السورية: إرسال خبراء فنيين إلى محادثات أستانا لتثبيت وقف اطلاق النار

darine alameh

المعارضة السورية: إرسال خبراء فنيين إلى محادثات أستانا لتثبيت وقف اطلاق النار

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