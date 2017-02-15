بعد صدور روايتها «أمسية اللازورد».. الروائية عفاف مطر لـ «اللـــــواء»: لا احب التأويل كثيراً

لجأت الروائية «عفاف مطر» الى اكثر الانواع الادبية جدلية. اذ تمردت على القواعد الروائية واظهرت تشويقا خياليا في كتابها «أمسية اللازورد» الذي عززته برحلة الأنا مع شعراء ما زالت قصائدهم تتردد على الالسن، وفي الكتب وعبر اصوات بعض من المطربين والمطربات، بحيث فتحت الخيال ليعيش القارىء مع الانا رؤية هي بمثابة تضحية قدمتها «عفاف مطر» في كتابها لتجعل من النفد مسرحية وان صح التعبير اذ يبدوالكتاب كجزء من مسرحية يمكن استكمالها بأسلوب محبب وتحفيز تخيلي يضعنا أمام قصائد تميزت بالوطنية والحب وجمعت نزار ودرويش بحوارات تشبه عمليات التنقيب عن الالماس، ليستمتع بها من يريد الحصول عليها ويبقى من اكتشفها طي الزمان ومع مؤلفة كتاب «امسية اللازورد» الصادر عن دار نلسن «عفاف مطر» اجريت هذا الحوار:

{ هل تنتقدين دواوين الشعر الفارغة في روايتك امسية اللازورد؟

– أبداً، لا أنتقد أحداً فلست مؤهلة لذلك، لكني انحاز لاحساسي واحساسي ينحاز للجمال إذا ما رأيت جمالاً لابدَّ لي أن أتحدث عنه وإليه. إذا ما تأثرت بكلمة فأني أعيش معها شهوراً طوالاً ونادراً ما يحصل ذلك، وحين أحب..أحب بصدق من دون هوادة وقد أحببت نزار ومحمود درويش حدَّ التنفس وأعترف هنا كما أعترفت في الرواية أن حبي لدرويش حب أفلاطوني من دون شك.

{ هل اعتبر عودة نزار ودرويش الناس نيام اذا ماتوا انتبهوا؟.. ام هي صحوة المعرفة عبر الخيال؟

– أنا لا أؤمن بالموت أبداً وأعرف أن الرواية قد تبدو للقارئ خيالية لأن أبطالها ليسوا على قيد الحياة، لكن صدقيني بالنسبة لي هي ليست كذلك، هم أحياء عندي يرزقون ولقد عشت هذه الأمسية بكل تفاصليها.

{ دفء ورومانسية وصور خيالية لحقيقة تنتمي اليها عفاف مطر ما هي؟

– الطبيعة والموسيقى واللوحات الفنية تلك مصادري التي لاتنضب أبداً ومنها استمد كل القيم الاخلاقية والجمالية، ولا يمكن أن تخلو لحظة واحدة في حياتي من دون أن أسمع موسيقى أو أرى منظراً طبيعياً أو لوحة حتى لو أن راسمها طفل صغير.

{ لماذا امسية اللازورد بين فلسطين والشام؟ وبرمزية مبطنة وقوية؟

– لا أحب التأويل كثيراً لكن حين نتحدث عن القوة فهي فلسطين وحين نتحدث عن الجمال فهي الشام، أحب أن أكون قوية وجميلة وأحب أن يكون فارسي قوياً وجميلاً لن أرضى بأقل من ذلك، فلسطين والشام تكملان بعضهما بعضاً بشكل مخيف.. هكذا أشعر. وهكذا يكمل درويش نزار… الفكر والعاطفة.

{ هل تحكم بك خيال القصائد ام حقيقة الصراع المتاجج كالموقدة؟

– الصراع ألجأني إلى الخيال، فأنا أدرك تماماً أن الحقائق «الخالصة» تكمن في الخيال فقط وليس لها وجود في الواقع.

{ اسلوب انتقادي تقمصته الرواية فن الممكن روائيا؟

– لم يكن انتقادياً بقدر ما كان محاولة للفهم… ولم يكن حواراً مع درويش ونزار بقدر ما كان حواراً بين عفاف وعفاف التي هي «الأنا».

{ هل هو فن الممكن روائيا؟

– الفن بابٌ مفتوح، والرواية فن، ليرضى من يرضى وليأبى من يأبى. لا قوانين.

{ غموض امسية اللازورد فك اسرار الرؤية في القصيدة ما رايك؟

– لم تكن محاولة لفك أسرار القصيدة بل البحث عن مفاتيح نزار ودرويش، ودرويش في المقام الأول.

{ كلمة اخيرة من عفاف مطر الى الشعراء

– أرجوكم لا تتوقفوا.

حاورتها:

ضحى عبدالرؤوف المل