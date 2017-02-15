ترامب: نبحث موضوع حلّ الدولتين وحل الدولة الواحدة وعلى نتنياهو ضبط النفس بشأن توسيع المستوطنات

darine alameh

ترامب: نبحث موضوع حلّ الدولتين وحل الدولة الواحدة وعلى نتنياهو ضبط النفس بشأن توسيع المستوطنات

 

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