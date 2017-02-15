جنبلاط عبر “تويتر”: على سبيل التذكير ولا الانتقاد فإن المساعدات الأميركية للجيش اللبناني ضرورية في انتظار الاستراتيجية الدفاعية

محمد عمر

جنبلاط عبر “تويتر”: على سبيل التذكير ولا الانتقاد فإن المساعدات الأميركية للجيش اللبناني ضرورية في انتظار الاستراتيجية الدفاعية

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