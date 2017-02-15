حركة المرور كثيفة من مستديرة رزق الله في سن الفيل باتجاه تقاطع الشفروليه- فرن الشباك

محمّد جابر

حركة المرور كثيفة من مستديرة رزق الله في سن الفيل باتجاه تقاطع الشفروليه- فرن الشباك

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