دوري شمعون بعد لقائه سامي الجميل: اوافق على القانون المختلط وما يهمني احترام الدستور والمواعيد الدستورية

محمّد جابر

دوري شمعون بعد لقائه سامي الجميل: اوافق على القانون المختلط وما يهمني احترام الدستور والمواعيد الدستورية

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