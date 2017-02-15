ريفي حذّر من المسّ بالقرارات الدولية: الإعتراض الخجول على موقف عون لا يكفي والمطلوب موقف من الحكومة‎

أخبار متفرقة
- اللواءدوري شمعون بعد لقائه سامي الجميل: اوافق على القانون المختلط وما يهمني احترام الدستور والمواعيد الدستورية
- اللواءحركة المرور كثيفة من مستديرة رزق الله في سن الفيل باتجاه تقاطع الشفروليه- فرن الشباك
- اللواءالتحكم المروري: حركة سير كثيفة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد
- اللواءمقترح المعارضة لتثبيت وقف إطلاق النار يتضمن إرسال قوات دولية تُرشح من الضامنين
- امن وقضائياتفي وادي الاحمر…حشيشة وحجارة ونسوة واطفال
- لبنانالمستقبل: لقانون انتخابي جديد قائم على وحدة المعايير
- اللواءيلتقي رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في هذه الاثناء رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون
- اللواءكتلة المستقبل: نكرر تمسكنا بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وفق قانون جديد قائم على وحدة المعايير لا يقصي أو يقهر أي طرف من الأطراف اللبنانية
- اللواءالمعارضة السورية: إرسال خبراء فنيين إلى محادثات أستانا لتثبيت وقف اطلاق النار
- اللواءالجعفري لـRT: الحديث عن التفاؤل لا يزال مبكرا ونقوم بدراسة كافة النقاط