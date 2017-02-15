عريقات: الحل الأمثل هو دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب

دلال ديب

عريقات: الحل الأمثل هو دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب

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