عريقات: طُلب منا الالتزام بخيار الدولتين وقمنا بذلك حتى اليوم

دلال ديب

عريقات: طُلب منا الالتزام بخيار الدولتين وقمنا بذلك حتى اليوم

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