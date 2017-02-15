عريقات: من يؤمن بالسلام يجب أن يقول لنتانياهو كفى استيطانا

أخبار متفرقة
- اللواءعريقات: الحل الأمثل هو دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب
- اللواءعريقات: ندعو الأسرة الدولية للانضمام إلى حل الدولتين على أساس حدود 1967
- اللواءعريقات: طُلب منا الالتزام بخيار الدولتين وقمنا بذلك حتى اليوم
- اللواءعريقات: من يدمّر خيار الدولتين يجب أن يتعامل مع خيار الدولة الديمقراطية الواحدة التي يتساوى فيها الجميع من كل الأديان
- اللواءأمين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: الحكومة الإسرائيلية تدفن حل الدولتين وتلغي فكرة إقامة دولة فلسطين
- اللواءإنفجار في حيات اباد في مدينة بيشاور باكستان ومقتل شخصين
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