عريقات: ندعو الأسرة الدولية للانضمام إلى حل الدولتين على أساس حدود 1967

دلال ديب

عريقات: ندعو الأسرة الدولية للانضمام إلى حل الدولتين على أساس حدود 1967

تعليقات الفيسبوك