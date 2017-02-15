كتلة المستقبل: نكرر تمسكنا بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وفق قانون جديد قائم على وحدة المعايير لا يقصي أو يقهر أي طرف من الأطراف اللبنانية

محمّد جابر

كتلة المستقبل: نكرر تمسكنا بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وفق قانون جديد قائم على وحدة المعايير لا يقصي أو يقهر أي طرف من الأطراف اللبنانية

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