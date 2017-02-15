مدير العلاقات العامة في قناة “الجديد” للـ”ال بي سي”: من يعتبر ان قناة الجديد اساءت للامام الصدر كان يستطيع ان يذهب باتجاه القضاء اللبناني

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- اللواءجريح للدفاع المدني خلال إخماد حريق داخل منشرة في عابا
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- اللواءالعثور على جثة رجل سوري مصاب بطلقات نارية في ساحة السبيل في بلدة عرسال
- اللواءاصحاب مناشر الحجر يعترضون شاحنات محملة بالحجر السوري على طريق العبدة العبودية
- اللواءأل.بي.سي :مصادر وزارية تحدثت عن احتمال فصل سلسلة الرتب والرواتب عن الموازنة واقرارها بقوانين خاصة لاحقا
- عربياتستولتنبيرغ استبعد مشاركة الناتو في عمليات العسكرية بسوريا
- اللواءمصادر لـ”المنار”: اتصالات مكثفة بعيدة عن الاضواء على نطاق واسع مع الاطراف كافة من اجل التوصل الى قانون انتخابي جديد
- اللواءغانم للـ”ال بي سي”: موضوع الاغتصاب لا يمكن ان يغطى بزواج أو غيره ولهذا السبب الغيت المادة 522
- اللواءمصادر لـ”المنار”: جرى خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم التأكيد على رفض فرض ضرائب على الطبقة الفقيرة والمتوسطة