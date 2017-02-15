مدير العلاقات العامة في قناة “الجديد” للـ”ال بي سي”: من يعتبر ان قناة الجديد اساءت للامام الصدر كان يستطيع ان يذهب باتجاه القضاء اللبناني

محمّد جابر

مدير العلاقات العامة في قناة “الجديد” للـ”ال بي سي”: من يعتبر ان قناة الجديد اساءت للامام الصدر كان يستطيع ان يذهب باتجاه القضاء اللبناني

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