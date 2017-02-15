مصادر لـ”المنار”: جرى خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم التأكيد على رفض فرض ضرائب على الطبقة الفقيرة والمتوسطة

محمّد جابر

مصادر لـ”المنار”: جرى خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم التأكيد على رفض فرض ضرائب على الطبقة الفقيرة والمتوسطة

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