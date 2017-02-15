مقترح المعارضة لتثبيت وقف إطلاق النار يتضمن إرسال قوات دولية تُرشح من الضامنين

darine alameh

مقترح المعارضة لتثبيت وقف إطلاق النار يتضمن إرسال قوات دولية تُرشح من الضامنين

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