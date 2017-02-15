يلتقي رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في هذه الاثناء رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون

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- اللواءكتلة المستقبل: نكرر تمسكنا بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وفق قانون جديد قائم على وحدة المعايير لا يقصي أو يقهر أي طرف من الأطراف اللبنانية
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- اللواءالجعفري لـRT: الحديث عن التفاؤل لا يزال مبكرا ونقوم بدراسة كافة النقاط
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- اللواءريفي حذّر من المسّ بالقرارات الدولية: الإعتراض الخجول على موقف عون لا يكفي والمطلوب موقف من الحكومة
- اللواءوزير الدفاع الأميركي جايمس ماتيس: دول حلف شمال الأطلسي يجب أن تزيد مساهماتها المالية وإلا فإن واشنطن ستخفف التزامها تجاه الحلف
- اللواءجنبلاط عرض وكاغ المستجدات في لبنان والمنطقة
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