أصداء رياضية.. حشور.. بصراحة..

أصداء رياضية..

{ تتجه أندية الشمال الى إقفال ملعبي زغرتا وطرابلس، وبما فيها مباريات فرق المنطقة، في حال لم يتجاوب الإتحاد مع مطالبها..

{ طالبت أندية الشمال خلال اللقاء مع اتحاد الكرة بإعتماد حكام أجانب ومراقبين محايدين لمبارياتها، وكذلك بضبط أمن الملاعب..

{ اكدت المعارضة الداخلية بإدارة الحكمة، بأن الخلاف مع رئيس النادي لا يفسد بالود قضية، وأن لا نية بتحركات لتطيير الادارة..

حشور..

أمل «حشور»، بعودة سريعة لاعتماد المدينة الرياضية، للمباريات الكروية بعد تأهيلها، كما وكشف حقيقة الأسباب التي تحول دون اعادة ملعب بيروت البلدي، الذي طال غيابه عن جمهور اللعبة..

بصراحة..

يؤمل مع انطلاق دورة دبي السلوية الدولية، والتي تنطلق الجمعة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بأن يحالف التوفيق الفرق اللبنانية الثلاثة المشاركة، الحكمة (حامل اللقب)، والرياضي بطل لبنان وهومنتمن متصدر الدوري المحلي، خاصة وأن مشاركتهم، تأتي في وقت يعمل أبناء اللعبة جاهدين، لمحو اثار الحقبة البائدة التي تركت الكثير من التداعيات والأدران، علماً ان ما يدفعنا إلى التفاؤل قدرة منتخبنا على السير بأولى خطوات هذا المسعى..

وسيم صبرا..