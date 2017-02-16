إعادة فتح طريق عام بلدة تكريت – عكار بعد قطعها احتجاجاً على استمرار انقطاع الكهرباء

أخبار متفرقة
- عربياتانتحاريا “داعش” الأخيران من ضمن ألف طفل إيزيدي مخطوفين
- اللواءتحليق طيران للعدو فوق حاصبيا والعرقوب
- اللواءوزارة العدل الأميركية: الرئيس بصدد استبدال قراره الخاص بالسفر والهجرة في المستقبل القريب
- دولياتفنزويلا اوقفت بث قناة “سي أن أن” الناطقة بالإسبانية
- عربيات“المرصد”: 34 مدنياً قضوا في مدينة الباب خلال الـ24 ساعة الاخيرة
- اللواءمسلم: الزيادات على الموازنة ليست كافية لسد الفاتورة لدى عناصر قوى الأمن
- اللواءالطائرات الحربية الروسية تشن عدة غارات بالصواريخ العنقودية على أطراف قرية ترملا بجبل شحشبو في ريف ادلب.
- اللواءمستوطن يدهس فلسطينياً ويصيبه بجروح جنوب الضفة الغربية
- اللواءمعلومات عن إخلاء القنصلية الإسرائيلية في ولاية ميامي الأميركية بعد إنذار بوجود قنبلة
- عربياتتفجير بغداد اليوم هو “الاكثر دموية”منذ تموز الماضي