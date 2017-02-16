“التحكم المروري”: تعطل شاحنة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد وحركة المرور كثيفة في المحلة

أخبار متفرقة
- اللواءرائد خوري لـ”أخبار اليوم”: المبدأ الوحيد المتفق عليه هو إقرار الموازنة العامة وكل ما سوى ذلك يخضع للدرس أكان ضرائب أو نفقات
- اللواءنصرالله: ترامب تحدث على مدى عام أن داعش صناعة اوباما وكلينتون
- اللواءالوطنية للاعلام: وفاة عامل في كهرباء لبنان بصعقة في طير دبا
- اللواءنصرالله: باقون لمواجهة كل المشاريع التي تستهدفنا أكان اسمها اسرائيل أو داعش أو جماعات تكفيرية
- اللواءارتفاع عدد القتلى في التفجير جنوب غربي بغداد إلى 47
- اللواءمبعوث الرئيس الروسي لسوريا لافرينتيف: الحوار السوري السوري المباشر لا يزال بعيدا والثقة معدومة بين الجانبين
- اللواءلافرينتيف: موضوع مشروع الدستور السوري والإصلاحات السياسية تم مناقشتها بشكل عام
- اللواءالتحكّم المروري: تعطّل شاحنة على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد وحركة المرور كثيفة في المحلة
- اللواءنصرالله: كل ما يجري من حولنا ليس ارهاصات تصفية القضية الفلسطينية انما تصفية المنافقين
- اللواءبصبوص إستقبل السفير الصربي