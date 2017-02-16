التحكّم المروري: تعطّل شاحنة على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد وحركة المرور كثيفة في المحلة

darine alameh

التحكّم المروري: تعطّل شاحنة على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد وحركة المرور كثيفة في المحلة

 

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