التحكّم المروري: تعطّل شاحنة على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد وحركة المرور كثيفة في المحلة

أخبار متفرقة
- اللواءمبعوث الرئيس الروسي لسوريا لافرينتيف: الحوار السوري السوري المباشر لا يزال بعيدا والثقة معدومة بين الجانبين
- اللواءلافرينتيف: موضوع مشروع الدستور السوري والإصلاحات السياسية تم مناقشتها بشكل عام
- اللواءنصرالله: كل ما يجري من حولنا ليس ارهاصات تصفية القضية الفلسطينية انما تصفية المنافقين
- اللواءبصبوص إستقبل السفير الصربي
- اللواءنصرالله: اؤكد للشعب الفلسطيني أن المنطقة والعالم لن يبقى كما هو وستتغير
- اللواءنصرالله: من أهم أشكال المقاومة في فلسطين اليوم هي انتفاضة القدس ويجب أن تستمر
- اللواءنصرالله: أقول للشعب الفلسطيني لا تيأس وأقول ان سقوط الأقنعة والمنافقين الذين كذبوا عليكم أمرٌ مهم
- اللواءنصرالله: الجواب العربي على نتانياهو هو في الحرب على اليمن والبحرين
- اللواءالجعفري: مسألة الدستور السوري لم يتم بحثها في أستانة وهذا أمر سوري بحت
- اللواءنصرالله: الرئيس عون أزعج العرب عندما حدثهم عن القدس والمقدسات العربية والمقاومة