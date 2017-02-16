الخارجية الروسية: لافروف ونظيره التركي يبحثان تعزيز نظام الهدنة في سوريا

أخبار متفرقة
- امن وقضائياتتوقيف 30 سوريا فس عكار
- دولياتايرولت:الموقف الاميركي من النزاع “الاسرائيلي – الفلسطينيي” ملتبس
- اللواءمجهولون يلقون قنبلة صوتية في حي الشقف بعرسال ولا أضرار
- اللواءنحاس للـ”ال بي سي”: مجلس النواب هو الجهة الوحيدة التي يمكن ان تقر السلسلة والمجلس حين يناقش ويقر الموازنة يجب ان يقرّ السلسلة قبل ذلك
- اللواءترامب: سنواصل إعادة بناء الجيش الأميركي الذي تم استنزافه لفترة طويلة
- اللواءترامب: سأصدر قراراً تنفيذياً جديداً حول الهجرة الأسبوع المقبل
- اللواءترامب: سنفعل كل ما يلزم لطرد {الإرهاب الإسلامي} من الولايات المتحدة
- اللواءترامب: نعمل على تجديد البنية التحتية
- اللواءترامب: الإعلام يهاجم الإدارة الأميركية الجديدة رغم أنها تقوم بمهامها بشكل متوازن ودقيق
- اللواءترامب: نريد أن نقضي على العنف والجرائم وشكلنا فريق عمل من أجل ذلك