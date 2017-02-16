الخارجية الروسية: لافروف ونظيره التركي يبحثان تعزيز نظام الهدنة في سوريا

محمّد جابر

الخارجية الروسية: لافروف ونظيره التركي يبحثان تعزيز نظام الهدنة في سوريا

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