الداخلية السعودية: القبض على 18 شخصاً بينهم يمنيين اثنين وسوداني والبقية سعوديون في العملية الاستباقية التي استهدفت الخلايا الإرهابية

دلال ديب

الداخلية السعودية: القبض على 18 شخصاً بينهم يمنيين اثنين وسوداني والبقية سعوديون في العملية الاستباقية التي استهدفت الخلايا الإرهابية

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